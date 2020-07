Doppio acquisto per i Razzi

BIASCA - Doppio innesto in casa Rockets. Per la stagione 2020/21 i Razzi hanno infatti messo a disposizione di coach Landry gli attaccanti Giona Bionda, che ha firmato un contratto annuale, e Stephan DeLuca, che arriverà in prestito dal Bienne.

Di seguito il comunicato ufficiale del club ticinese:

“L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets comunica con piacere di aver sottoscritto un accordo valido per la stagione 2020/2021 con l’attaccante classe 1997 Giona Bionda.

Giona, che si è sempre contraddistinto per la sua grinta e la sua determinazione, vestirà la maglia dei Ticino Rockets per la quarta stagione consecutiva. Fino ad ora l’attaccante ha disputato in Swiss League 96 partite, tutte con i razzi, facendo registrare 6 goal e 10 assist.

Allo stesso tempo i Ticino Rockets comunicano che l’EHC Bienne ha confermato la propria volontà di dare fiducia alla realtà rivierasca mettendo uno dei propri prospect a disposizione della formazione di Landry. A vestire la maglia dei Ticino Rockets sarà Stephan DeLuca, attaccante classe 2000, che ha già vestito la casacca rossoblù in un’occasione nella passata stagione.

Nella stagione 2019/2020 DeLuca ha militato negli U20 Elit del Bienne mettendo a segno 23 punti (7 goal, 16 assist) in 32 presenze e ha disputato il mondiale U20 di categoria B con la nazionale italiana.

La società è contenta di poter ancora contare su Giona e sulla sua esperienza, dà il benvenuto a Stephan, e augura ad entrambi una buona stagione.”