Wingels saluta il Ginevra: «Buona fortuna»

L'attaccante del Ginevra Tommy Wingels ha deciso di appendere ufficialmente i pattini al chiodo. In due stagioni a Les Vernets il 32enne statunitense ha complessivamente totalizzato - fra campionato, playoff e Coppa Svizzera - 60 punti in 68 partite disputate.

«Le ultime due stagioni a Ginevra hanno lasciato innumerevoli ricordi, dove ho vissuto esperienze e incontrato persone che non dimenticherò mai e nemmeno la mia famiglia. Adesso però sono pronto e impaziente di ritornare nella mia città natale per iniziare un nuovo capitolo della mia vita, quello dopo l'hockey. Volevo ringraziare i tifosi e tutta l'organizzazione del Ginevra per questi magnifici ultimi due anni. E adesso tocca a me dire buona fortuna al club per il seguito».