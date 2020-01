Il Berna guarda al futuro: preso Bader

BERNA - Colpo in ottica futura per il Berna, che per le prossime tre stagioni ha messo sotto contratto Thierry Bader.

Partito dall'Uzwil ed esploso - a livello giovanile - al Kloten, proprio con gli Aviatori il 22enne nativo di Winterthur è riuscito ad assaggiare la National League. Arrivato a Davos nell'estate 2018, in gialloblù l'attaccante ha collezionato 11 punti in 71 presenze. Per lui anche una parentesi - in prestito - ai Rockets.