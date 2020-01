Kvartalnov ma che fai? Si mangia un pezzo della sua... lavagnetta!

MOSCA (Russia) - L'ex giocatore dell'Ambrì degli anni '90 Dmitri Kvartalnov è attualmente l'allenatore della formazione dell'AK Baris Kazan. Lo scorso fine settimana il russo 53enne era seduto in panchina per dirigere la squadra della Kharlamov division nel match perso contro il team Bobrov, in occasione dell'All Star Team di KHL.

Come si può vedere dal video in allegato, durante un tempo morto Kvartalnov ha disegnato uno schema di gioco per i suoi giocatori sulla lavagnetta... prima di mangiarsene un pezzo e di consegnarla al suo assistente. Un modo come un altro per regalare due risate a tutti gli appassionati.

Ricordiamo che nella sua carriera l'ex biancoblù ha militato per tre stagioni in Leventina (1994-1997) mettendo a referto la bellezza di 179 punti in 112 incontri disputati.