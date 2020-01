Flynn guida l’Ambrì alla vittoria, Bienne piegato al supplementare

AMBRÌ - Torna a sorridere l’Ambrì. Bianchi e compagni hanno infatti superato per la terza volta in campionato il Bienne. 5-4 il punteggio finale dopo i supplementari. I leventinesi, guidati dall’energia di un inarrestabile Trisconi e dalle reti di Flynn, hanno saputo rispondere con caparbietà ai continui tentativi di rimonta degli avversari. Conz è poi stato bravo a salvare il risultato nei minuti finali, assicurando così punti d’oro alla truppa di Cereda. I biancoblù torneranno in pista martedì, quando faranno visita allo stesso Bienne.

I primi minuti di gara hanno visto gli ospiti, complice anche una superiorità numerica, mostrarsi con maggiore frequenza sul fronte offensivo. Al 9’50’’ è così arrivato il vantaggio dei Seeländer con Riat, che ha sfruttato un’incertezza di Pinana per trovare il primo gol della serata. La reazione leventinese, guidata da Flynn e Fora, non ha trovato fortuna con il numero 29 che ha visto il suo tiro andare a stamparsi sul palo. Si è così andati alla pausa con il Bienne in vantaggio.

Il secondo tempo ha proposto subito Hiller protagonista di un intervento super su una conclusione a botta sicura di Trisconi. Il portiere bernese non ha però potuto nulla pochi istanti più tardi sulla conclusione di Flynn, che ha regalato il pareggio all’Ambrì. I ticinesi hanno poi trovato anche il vantaggio con Bianchi che, assistito da Trisconi, ha sfruttato un passo falso della difesa di Törmanen (24’13’’). Spinti dall’entusiasmo e dall’energia di un inarrestabile Trisconi, i padroni di casa hanno piazzato al 28’ anche il terzo sigillo con un micidiale tiro scoccato dal bastone di Dotti. Al 34’28’’ una pregevole azione personale di Rathgeb ha invece permesso a Riat di trovare la personale doppietta e di accorciare le distanze. La seconda sirena è così suonata sul 3-2.

Il Bienne ha aperto il terzo tempo firmando subito il pareggio grazie al solito Rajala, che ha trafitto Conz in powerplay. Un’azione molto simile ha permesso a Hofer di trovare il nuovo vantaggio ticinese in una partita ricca di reti ed emozioni (43’10’’). Una deviazione sfortunata di Flynn poco dopo ha però spinto Forster a siglare il nuovo pareggio. Si è così arrivati fino al 60’ senza altri punti. La sfida è stata quindi decisa al supplementare dove la rete di Flynn ha regalato la vittoria all’Ambrì.

AMBRÌ-BIENNE d.s. 5-4 (0-1, 3-1, 1-2, 1-0)

Reti: 9’50’’ Riat (Schneider) 0-1; 20’42’’ Flynn 1-1; 24’13’’ Bianchi (Trisconi) 2-1; 27’44’’ Dotti (Trisconi) 3-1; 34’28’’ Riat (Rathgeb) 3-2; 41’04’’ Rajala (Brunner, Rathgeb) 3-3; 43’10’’ Hofer (Zwerger, Pinana) 4-3; 45’18’’ Forster (Schneider) 4-4; 62’02’’ Flynn 5-4.

AMBRÌ: Ambrì: Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Pinana; Upshall, Flynn, Sabolic; Zwerger, Müller; Hofer; Bianchi, Goi, Trisconi; Hinterkircher, Dal Pian, Incir; Mazzolini.

Penalità: Ambrì 4x2’ Bienne 4x2’.

Note: Valascia 4'923 spettatori. Arbitri: Mollard, Müller, Schlegel, Ambrosetti.

keystone-sda.ch / STR (SAMUEL GOLAY)