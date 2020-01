Uno-due micidiale del Langnau: Lugano beffato

LUGANO - Contro un Langnau reduce da quattro sconfitte di fila il Lugano aveva la grande occasione di dar seguito all'eccellente avvio di 2020. I desideri bianconeri non si sono però tramutati in realtà visto che - i sempre ostici Tigers - sono tornati al successo sbancando la Cornèr Arena con il punteggio di 3-1. I ticinesi hanno pagato a carissimo prezzo un passaggio a vuoto nell'ultimo periodo.

Il primo terzo - nel quale non sono cadute segnature - è viaggiato sul binario dell'equilibrio, con un leggero predominio dei padroni di casa. Gli uomini di Pelletier non hanno saputo sfruttare due powerplay nei primi 8' di gara.

L'inizio di secondo tempo è stato tutto di marca ticinese, ma il dominio non si è tramutato in reti. Poco prima di metà gara da annotare due grosse occasioni sul conto di Suri e McIntyre, sulle quali si è opposto molto bene Punnenovs.

Al 32'54'' lo stesso Suri - in costante crescita nelle ultime partite - ha poi servito il disco dell'1-0 a Walker, abile a infilare il portiere ospite con un diagonale rasoghiaccio. In seguito i Tigrotti hanno provato a graffiare alla ricerca dell'immediato 1-1, ma i padroni di casa non si sono mai sfilacciati reggendo bene la pressione del complesso di Ehlers.

Al 44' Lajunen si è procurato un rigore che lui stesso ha tirato senza riuscire a portare i suoi sul 2-0. Chi sbaglia paga: sì, proprio così. Al 47'04'', in situazione di powerplay (espulso Sannitz), il Langnau ha infatti trovato il pareggio grazie a una conclusione ravvicinata vincente di Julian Schmutz sulla quale Zurkirchen non ha potuto nulla. Un Lugano frastornato ha vissuto un vero e proprio momento di sbandamento tanto che, 95'' più tardi, ha incassato addirittura il 2-1 di Maxell, bravo a rifinire in gol un contropiede dei suoi. Nel finale il Lugano ha spinto parecchio, ma il 2-2 non è arrivato. A 8 secondi dal 60' è poi giunto il 3- firmato da Pesonen a porta sguarnita.

La formazione sottocenerina - scivolata nuovamente sotto la riga - tornerà in pista domani sera per affrontare lo Zurigo.

LUGANO - LANGNAU 1-3 (0-1, 1-0, 0-3)

Reti: 32'54'' Walker (Suri) 1-0; 47'04'' Schmutz (Neukom, Earl, 5c4) 1-1; 48'39'' Maxell (Kuonen) 1-2; 59'52'' Pesonen 1-3.

Lugano: Zurkirchen; Wellinger, Chorney; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Jecker; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Bürgler; Lammer, Sannitz, Fazzini; Walker, Romanenghi, Zangger; Jörg

Penalità: 4x2' Lugano; 5x2' Langnau.

Note: Cornèr Arena, 5'670 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Mollard; Schlegel, Ambrosetti.

Ti-press (Alessandro Crinari)