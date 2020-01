Il 2020 dell’Ambrì resta amaro, alla Valascia vincono i Lions all’overtime

AMBRÌ - Altro boccone amaro per l’Ambrì in questo nuovo anno. La truppa di Cereda, dopo la sconfitta di Losanna, è stata superata anche dallo Zurigo. 3-2 il punteggio finale dopo i prolungamenti. I leventinesi, in una partita avara di reti e occasioni, sono passati in vantaggio al 32’ con Müller. Nel terzo tempo è poi arrivata la riscossa dei Lions che con Marti e Suter hanno ribaltato la contesa prima che Hinterkircher trovasse il nuovo pareggio. L’overtime è stato deciso dopo pochi istanti da Geering che ha regalato la vittoria ai suoi. I biancoblù, confrontati con un calendario di fuoco, torneranno in pista già domani pomeriggio sul ghiaccio di Ginevra.

I primi minuti, nonostante un buon ritmo di gioco e una superiorità numerica per l’Ambrì, non hanno proposto grandi occasioni da rete. A scuotere il match ci ha pensato D’Agostini al 9’ che ha però trovato attentissimo Guntern. Si è così arrivati senza altri grandi sussulti fino alla prima sirena che ha mandato tutti alla pausa ancora sullo 0-0.

Per vedere la prima occasione nel secondo periodo si è dovuto attendere il 27’ quando Upshall non è riuscito a trovare il pertugio giusto per superare l’estremo difensore zurighese. A sbloccare la contesa ci ha quindi pensato Müller con un tiro micidiale al 31’57’’ su assist di Zwerger. I leventinesi hanno continuato a farsi preferire fino alla sirena senza però riuscire a trovare il raddoppio.

Gli ospiti, tornati in pista con un piglio più deciso, hanno trovato il pareggio al 44’14’’ con Marti dopo un’insistita azione nel terzo difensivo dell’Ambrì. Pochi minuti più tardi, con i padroni di casa decisamente molli in fase difensiva, è arrivato il raddoppio zurighese firmato dal Top-Scorer Suter. Si è quindi arrivati ai minuti finali di gara quando l’assalto dei ticinesi ha portato al 2-2 firmato da Hinterkircher. Si è così andati al supplementare deciso dopo pochi secondi da un tiro di Geering che non ha lasciato scampo a Conz.

AMBRÌ - ZURIGO d.s. 2-3 (0-0, 1-0, 1-2, 0-1)

Reti: 31’57’’ Müller (Zwerger) 1-0; 44’14’’ Marti (Suter) 1-1; 47’44’’ Suter (Pettersson) 1-2; 58’17’’ Hinterkircher (Fora) 2-2; 60’30’’ Geering (Suter) 2-3.

Ambrì: Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Ngoy, Jelovac, Pinana, Fohrler; Upshall, Flynn, D’Agostini; Zwerger, Müller, Neueschwander; Trisconi, Goi, Hinterkircher; Mazzolini, Dal Pian, Incir.

Penalità: HCAP 2x2’ ZSC 4x2’.

Note: Valascia 6120 spettatori. Arbitri: Dipietro, Yudakov, Wolf, Deryfus.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)