Ambrì: caccia alla finale!

DAVOS - L'Ambrì è pronto ad affrontare il Trinec nella sfida che potrebbe schiudere le porte alla partita più ambita del torneo, la finale di domani. Come nelle precedenti due partite in cui sono scesi sul ghiaccio gli uomini di Luca Cereda, il piazzale antistante la pista si è colorato di biancoblù.

Tra i numerosi tifosi leventinesi c'è anche chi, sprovvisto di un posto per dormire, si è recato a Davos per tre volte in cinque giorni. Guai a perdersi le emozioni di fine anno in terra grigionese... C'è anche chi, a un paio d'ore dall'ingaggio d'inizio, era ancora alla disperata ricerca di un ambitissimo ticket.

«Se dovessimo vincere la Spengler il 2 gennaio non torno a lavorare», ci ha riferito un fan ticinese all'esterno della Vaillant Arena.

E allora non ci resta che attendere: sarà l'Ambrì ad affrontare il Team Canada nell'ultimo atto del torneo?

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)