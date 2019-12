L'avventura dell'Ambrì inizia nel migliore dei modi

DAVOS - Buona la prima per l'Ambrì al suo esordio assoluto alla Coppa Spengler. La truppa di Luca Cereda ha infatti prevalso nel primo incontro del Gruppo Torriani contro i russi del Salavat Yulaev Ufa con il punteggio di 4-1.

Per l'occasione il tecnico leventinese ha optato per l'innesto di Manzato fra i pali, Wolski è stato schierato in linea con Flynn e D'Agostini, mentre Miranda insieme a Müller e Zwerger. La mossa gli ha dato ragione poiché i biancoblù sono scesi in pista molto tonici e dopo 23' conducevano già 3-0, in virtù dei sigilli di Sabolic (3'), D'Agostini (16') - in inferiorità numerica - e Müller (23'). La compagine ticinese ha poi controllato il risultato fino al 39', momento in cui Lisovets ha accorciato le distanze (3-1).

Nell'ultimo terzo i russi le hanno provate tutte, ma non sono più riusciti a bucare l'estremo difensore avversario. Al contrario l'Ambrì - nel finale - ha trovato il 4-1 con Müller. Nella circostanza la porta - sguarnita - è stata spostata di proposito da un difensore russo, per cui il gol è stato assegnato automaticamente. D'Agostini e compagni torneranno sul ghiaccio sabato contro i finlandesi del TPS Turku.

Questa sera scenderanno invece in pista - per quanto riguarda il Gruppo Cattini - i cechi dell'Ocelari Trinec e il Team Canada (ore 20.15).

keystone-sda.ch (MELANIE DUCHENE)