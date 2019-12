Una marea biancoblù invade Davos

DAVOS - Tantissimo Ticino, tantissimo Ambrì, tantissimo biancoblù: la Coppa Spengler è decollata. Una marea di tifosi leventinesi non si è voluta perdere l'esordio dei propri beniamini e si è così data appuntamento nei Grigioni.

«Sono emozionato - le parole del presidente Filippo Lombardi intercettato all'esterno della Vaillant Arena - La festa è iniziata già ieri sera, quando abbiamo cenato tutti insieme con i giocatori e le loro famiglie. Eravamo in 120. Per me non si tratta della prima esperienza alla Spengler, questa però sarà senza dubbio qualcosa di indimenticabile. Vado a godermela, buona Spengler a tutti e Forza Ambrì!».

I primi canti, i primi cori all'esterno dell'impianto non sono mancati: l'Ambrì è pronto per la "sua" Spengler...

Tio