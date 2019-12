Mazzolini è felice: «Non abbiamo mollato di un centimetro»

AMBRÌ - Un derby praticamente perfetto vinto su un Lugano a tratti quasi imbarazzante. I tifosi leventinesi hanno così potuto gioire per la terza volta di fila in una stracantonale. Tre punti d’oro che permettono ai biancoblù di restare incollati alla linea playoff....

Uno dei protagonisti del derby è stato senza dubbio Elia Mazzolini... «Abbiamo giocato semplice per tutti i 60’. La chiave è stata proprio questa stasera. Abbiamo svolto un grande lavoro. Se mi ha stupito la pochezza del Lugano? No, mi ha stupito la nostra efficacia, non abbiamo mollato di un centimetro».

Ultimamente stai sfruttando appieno le tue opportunità. Sei al tuo secondo gol consecutivo dopo quello realizzato a Davos... «È questione di tempo. A inizio stagione avevo a disposizione poco ghiaccio ma è proprio quando senti la fiducia che riesci a tirare fuori il meglio...».

Felicissimo per quanto mostrato dai suoi naturalmente anche Luca Cereda... «Questa sera abbiamo disputato il nostro miglior primo tempo della stagione. I ragazzi sono stati molto bravi. Non siamo molto sorpresi della partita poiché in settimana abbiamo lavorato davvero molto bene».

Nonostante una situazione di emergenza il tecnico dell’Ambrì sta tirando fuori il massimo dai suoi giocatori.... «Sappiamo che in questo momento a livello di infortuni abbiamo il vento un po’ contrario. In questi casi hai due possibilità. O ti arrendi o ti piangi addosso. Noi siamo convinti che se lotti sarai ripagato prima o dopo. Se la Spengler è un elemento di disturbo in questo momento positivo? Non credo. Sarà un onore poter giocare un torneo simile. È un’occasione piú unica che rara...».

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)