Divorzio McIntyre-Zugo, ora il Lugano?

ZUGO - Lo Zugo e David McIntyre hanno risolto consensualmente - e con effetto immediato - il contratto che li univa. Il 32enne canadese è quindi ora libero di legarsi al Lugano per il resto della stagione.

Diventato un Toro nel 2016/17 - arrivato dal SaiPa - l'attaccante nordamericano è stato subito devastante in National League, completando una prima stagione da 66 punti in 63 match. Poi il lento calo, che l'ha comunque portato a collezionare in tutto, nella massima serie rossocrociata, 138 punti (56 gol) in 171 partite.

keystone-sda.ch (DAVIDE AGOSTA)