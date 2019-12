Kapanen è salvo (per ora): «Ho chiesto fiducia fino al 7 dicembre»

LUGANO - Fiducia in Sami Kapanen. Nessuno scossone, nessun avvicendamento. Per ora. Nonostante le 9 sconfitte nelle ultime 10 gare - e una situazione generale preoccupante - l'allenatore finlandese resta in sella e guiderà la squadra nelle tre partite settimanali contro Friborgo, Langnau e Zurigo. Poi sabato sera - quando per i bianconeri inizierà la pausa per la nazionale - il CdA farà il punto e trarrà le sue conclusioni.

«Non possiamo nasconderci, l'ultimo weekend è stato deludente - le parole del GM del Lugano Hnat Domenichelli - Ho parlato ieri con il CdA, chiedendo fiducia fino al 7 dicembre».

Più che le sconfitte a preoccupare in riva al Ceresio sono le prestazioni deludenti della squadra, la quale non riesce a reagire agli stimoli del suo allenatore... «Naturalmente le mie riflessioni sono già iniziate, ma dopo queste tre partite avremo più elementi per fare le nostre valutazioni durante la pausa. Quelli di Friborgo e Langnau sono match da sei punti, troppo importanti per noi. Giocatori e staff tecnico devono concentrarsi soltanto su queste sfide e non avere la testa da altre parti. Ripeto, per ora non si cambia. Prima di prendere una scelta in questo senso bisogna analizzare la situazione in tutte le sue sfaccettature».

Nel frattempo da segnalare che, come riporta il CdT, l'ex portiere dell'Ambrì Dennis Saikkonen si allenerà per le prossime due settimane con il Lugano. Il suo scopo sarà quello di convincere il club ad offrirgli un contratto fino al termine della stagione.

keystone-sda.ch/ (GIAN EHRENZELLER)