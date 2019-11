Ambrì beffato allo scadere, a fare festa sono i Tigrotti

LANGNAU - Serata amara per l’Ambrì. La squadra di Cereda non è riuscita a ripetersi dopo la vittoria di venerdì sul Friborgo ed è uscita sconfitta dal ghiaccio di Langnau con il punteggio di 4-3. I biancoblù, dopo 40’ all’insegna dell’equilibrio e terminati sul 2-2, hanno subito l’allungo decisivo nel terzo tempo per mano di Berger che ha consegnato la vittoria ai Tigers quando mancavano meno di 3’ alla terza sirena. Il prossimo impegno dei leventinesi sarà domenica prossima quando alla Valascia arriverà lo Zugo.

La partita, fin dai primi minuti, ha visto le due squadre proporsi a più riprese sul fronte offensivo. I due portieri sono però stati bravi a fermare le conclusioni avversarie. Per vedere la prima rete si è dovuto attendere fino al 15’22’’ quando Schmutz, approfittando di un errore in impostazione della difesa biancoblù, ha portato in vantaggio i Tigrotti. Si è così andati alla pausa sull’1-0 per i bernesi.

I Tigers hanno poi cercato ad inizio secondo periodo di alzare il ritmo. Conz è stato però bravo ad opporsi. Al 26’47’’ è poi arrivata la rete del pareggio firmata da Rohrbach che ha freddato Punnenovs da pochi passi. Lo stesso estremo difensore dei padroni di casa ha impedito pochi istanti più tardi che D’Agostini raddoppiasse al termine di una bella azione personale. I ticinesi sono poi passati in vantaggio con Rohrbach che ha deviato abilmente un tiro dalla blu di Fora al 35’. Allo scadere del primo tempo è però arrivato il pareggio bernese firmato da Earl al termine di un’azione concitata. Si è così andati alla pausa sul 2-2.

La prima occasione del terzo tempo è capitata sul bastone di Trisconi che però non è riuscito a trafiggere Punnenovs. Senza grandi sussulti si è arrivati fino al 52' quando, ancora in powerplay, i leventinesi si sono portati ancora in vantaggio grazie a Flynn. Pochi secondi più tardi una deviazione sfortunata di Fischer ha beffato Conz riportando in parità la contesa. I ticinesi non sono poi riusciti a sfruttare una doppia superiorità numerica. A trovare la rete sono stati quindi i padroni di casa con Berger che ha infilato il 4-3 al 57’21’’. Il punteggio non si è poi più modificato fino alla sirena finale.

LANGNAU - AMBRÌ 4-3 (1-0, 1-2, 2-1)

Reti: 15’22’’ Schmutz (Maxwell, Earl) 1-0; 26’47’’ Rohrbach (Zwerger, Müller) 1-1; 34’32’’ Rohrbach (Fora, Müller) 1-2; 39’30’’ Earl (Glauser) 2-2; 51’28’’ Flynn 2-3; 51’55’’ Maxwell 3-3; 57’21’’ Berger (Didomenico) 4-3.

Ambrì: Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Pinana, Fohrler; Upshall, Flynn, D’Agostini; Zwerger, Müller, Rohrbach; Bianchi, Goi, Trisconi; Egli, Dal Pian, Neuenschwander.

Penalità: SCL 6x2’ +1x10’ HCAP 5x2’ +1x10’

Note: Ilfis 6000 spettatori. Arbitri: Wiegand, Dipietro, Obwegeser, Schlegel.

keystone-sda.ch/STR (MARCEL BIERI)