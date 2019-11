Grinta e buoni segnali, ma pure un blackout costato caro

AMBRÌ - Tre punti, un passaggio a vuoto, ma anche diversi segnali positivi per Luca Cereda. Il weekend dell'Ambrì è stato caratterizzato da una vittoria e una sconfitta, oltre che dai graditi rientri di Fora, Sabolic e Pinana.

Arrivati al derby dopo un'intera settimana di lavoro (senza partite), i biancoblù hanno risposto presente mettendo in pista i fattori chiave del gioco voluto dal coach di Sementina. Grinta, sacrificio e una buona dose di pazienza hanno infatti permesso ai biancoblù di ribaltare i cugini nella stracantonale, dove oltre all'ottimo lavoro collettivo è salito in cattedra Matt D'Agostini. La doppietta del canadese, oltre alla rete di Upshall, ha portato al 3-2 finale, vanificando i punti di Klasen e Romanenghi. La giusta attitudine e una buona costanza nei 60' hanno “consegnato” all'Ambrì un successo meritato, contro un Lugano un po' confuso e ancora in un periodo di difficoltà.

Vinto il derby il focus si è poi subito spostato sulla trasferta di Davos, dove ieri i leventinesi sono però stati sconfitti 5-3. Reduci da 9 vittorie nelle ultime 10 partite, i lanciatissimi grigionesi hanno fatto la differenza con una fiammata nel secondo tempo, dove in 3'15" sono volati sul 3-0 grazie a Lindgren (doppietta) e Du Bois. La quarta sberla firmata Hischier ha risvegliato l'Ambrì, che con una generosa reazione è rientrato fin sul 4-3 grazie a Rohrbach e ai due gol di Müller. L'assalto finale non ha però premiato i leventinesi, castigati da Herzog.

Nel complesso l’Ambrì può rammaricarsi per quel blackout nel secondo periodo, dove in pochi minuti ha compromesso la sua partita e mancato l’occasione di abbandonare l’ultimo posto. Nel weekend sono comunque arrivate parecchie indicazioni positive, dalle quali ripartire col duro lavoro quotidiano. Con una classifica così serrata, i prossimi due impegni - contro Friborgo e Langnau - sono di quelli da non sbagliare.

keystone-sda.ch/STR (JUERGEN STAIGER)