Valascia, derby a casse chiuse

AMBRÌ - L'Ambrì comunica che i biglietti per il derby in programma sabato 23 novembre alla Valascia sono esauriti.

La società invita dunque i tifosi a recarsi alla pista unicamente se già in possesso di un regolare biglietto d’accesso in pista.

Il club leventinese informa inoltre che in nessun caso sarà possibile convertire dei biglietti tribuna con dei biglietti spalti.

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18.30 e si ricorda che in occasione dei derby non è previsto il servizio del treno speciale offerto in collaborazione con FFS e TILO. I detentori di un biglietto valido potranno usufruire del treno delle ore 22.19 in partenza dalla stazione di Ambrì in direzione sud.

Infine, il club informa che il servizio autopostale dopo la partita sarà garantito ma sono da prevedere forti ritardi dovuti al deflusso delle due tifoserie.

TiPress