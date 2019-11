Niente ritorno sul ghiaccio: Robert Nilsson pronto al ritiro

ZURIGO – Non ci sarà una prossima partita per Robert Nilsson. Fermo da quasi due anni dopo l'ennesima commozione cerebrale, al media svedese Aftonbladet il 34enne ha infatti confermato di essersi arreso all'idea del ritiro.

Come già anticipatoci da Sven Leuenberger nei giorni scorsi, la forte ala svedese, uomo da 118 punti (37 gol) in 252 match NHL, 86 punti (27 gol) in 142 match di KHL e 219 punti (64 gol) in 242 match in National League – ha poi giocato pure in AHL, VHL e Svezia – è pronto ad appendere i pattini al chiodo. «Voglio solo poter condurre una vita normale», ha confermato proprio Nilsson alla NZZ.

Keystone (foto d'archivio)