I Rockets si preparano al Raiffeisen Family Day

BIASCA - Domenica 17 novembre alla Raiffeisen BiascArena si terrà il Raiffeisen Family Day, partita di campionato tra i Ticino Rockets e il Langenthal con entrata gratuita per tutti, gadget in regalo, concorso a premi e possibilità di incontrare i giocatori dell’Ambrì e del Lugano.

Nell’ambito della pluriennale collaborazione tra l’Hockey Club Biasca Ticino Rockets e Raiffeisen, sponsor principale della squadra, domenica 17 novembre alla Raiffeisen BiascArena si terrà il Raiffeisen Family Day. Alle ore 16.00 i Ticino Rockets sfideranno il Langenthal in una partita di campionato con entrata gratuita per tutti.

Oltre al biglietto d’entrata offerto, Raiffeisen e i Ticino Rockets hanno previsto tante altre sorprese per tutta la famiglia, tra le quali la possibilità di incontrare e conoscere i giocatori dell’Hockey Club Ambrì Piotta e dell’Hockey Club Lugano per un autografo o una foto insieme, un gadget in regalo per tutti i tifosi e un gioco a premi tutto dedicato all’entusiasmante mondo dell’hockey. Divertimento assicurato per tutta la famiglia e per tutti gli appassionati di hockey!

TiPress