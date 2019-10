Il Lugano abbraccia la famiglia Vauclair

LUGANO - Lutto in casa Vauclair. Nel weekend, infatti, si è spenta mamma Patricia-Geneviève, in seguito a una lunga malattia. Il difensore dei bianconeri sarà assente per le partite in programma in settimana.

Ecco la nota dell'HCL

"Il Consiglio d’Amministrazione, la direzione, i giocatori e i collaboratori dell’Hockey Club Lugano si stringono attorno a Julien, Geoffrey e Tristan Vauclair nel momento del distacco dall’amata mamma Patricia-Geneviève, deceduta nel corso del weekend dopo lunga malattia.

Come tutta la sua splendida famiglia, Patricia è sempre stata molto vicina ai colori bianconeri, indossati nel corso degli anni da tutti i tre figli: Geoffrey dal 1997 al 2002, Tristan dal 2001 al 2011 e Julien dal 1997 ad oggi.

I funerali si terranno nel Canton Giuria mercoledì 9 ottobre e l’HCL sarà rappresentato da una delegazione guidata dal Presidente Vicky Mantegazza. Julien Vauclair sarà ovviamente assente in occasione delle partite di campionato in programma questa settimana. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze".