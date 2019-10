L’Ambrì cala il poker e i Dragoni si inchinano alla Valascia

AMBRÌ - Torna a sorridere l’Ambrì. Bianchi e compagni hanno infatti piegato un modesto Friborgo con il punteggio di 4-0, ritrovando così la vittoria dopo due sconfitte consecutive.

I padroni di casa hanno ottenuto la prima rete con Fora. Sono poi stati nella frazione centrale Dal Pian e Sabolic (alla prima rete in campionato) a chiudere la pendenza. Müller allo scadere ha quindi fissato il risultato finale. I biancoblù scenderanno in pista sabato sul ghiaccio della nuovissima pista di Losanna.

La prima occasione della serata è capitata dopo pochi istanti a D’Agostini che, solo davanti a Berra, non è riuscito a trovare il pertugio giusto. I leventinesi hanno continuato a farsi preferire controllando il gioco e “bombardando” di tiri la gabbia avversaria. Per vedere la prima (meritatissima) rete locale si è così dovuto attendere fino al 18’31”, quando Fora ha infilato l’1-0. Il risultato non è più cambiato in un primo tempo dominato dai padroni di casa, arrivati al tiro quindici volte (a due).

I burgundi si sono fatti vedere dalle parti di Manzato per la prima volta ad inizio secondo tempo. Il gioco è così proseguito con un buon ritmo e occasioni per entrambe le squadre fino al 32’ quando Dal Pian, dopo aver recuperato un disco in difesa, si è portato dalle parti di Berra e ha siglato con cinismo il 2-0. I sopracenerini sono poi stati bravi a non concedere possibilità di reazione. Sabolic ha così potuto trovare in powerplay il suo primo gol in campionato al 38’06”. La seconda sirena è suonata sul 3-0 per i ticinesi.

I leventinesi hanno sfiorato in superiorità numerica ad inizio terzo periodo la quarta rete della serata. Dotti e soci hanno poi abilmente resistito ad una delicata situazione di 5c3 in favore dei burgundi. Il cronometro è così corso rapidamente ai minuti finali quando Müller, in inferiorità numerica, ha infilato il quarto gol a porta vuota (58’34”).

AMBRÌ - FRIBORGO 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

Reti: 18’31” Fora (Trisconi, Dotti) 1-0; 32’26” Dal Pian 2-0; 38’06” Sabolic (Plastino) 3-0; 58’34” Müller (Sabolic) 4-0.

AMBRÌ: Manzato; Dotti, Fora; Fischer, Plastino; Ngoy, Fohlrler; Pinana; Sabolic, Flynn, Hofer; Zwerger, Müller, D’Agostini; Bianchi, Goi, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Neuenschwander; Egli.

Penalità: Ambrì 5x2’; Friborgo 4x2’.

Note: Valascia 4'606 spettatori. Arbitri: Stricker, Hungerbhüler, Kaderli, Ambrosetti.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)