«Volevamo questo derby, vittoria nata da un gol che gli allenatori amano»

AMBRÌ - Capace di piegare l’Ambrì di misura nel primo derby stagionale, il Lugano ha confermato i progressi delle ultime uscite e conquistato una vittoria meritata. I bianconeri hanno violato la Valascia, dove lo scorso anno avevano perso 3 volte su 3.

«Volevamo questa vittoria, siamo venuti qui con grande fame e voglia dopo una settimana di progressi - esordisce soddisfatto il capitano Alessandro Chiesa - L’aspetto più positivo è stato il solo gol subito, frutto di tanto sacrificio e solidità».

Il campionato è ancora molto “giovane”, sia i biancoblù che i bianconeri devono ancora crescere.

«Sicuramente. Non posso giudicare l’Ambrì, ma per quel che ci riguarda già a Bienne avevamo fatto una partita di sacrificio, quasi in trincea. Tutti, dal primo all’ultimo, lottano per la maglia e oggi abbiamo continuato in questa direzione. Credo che la vittoria sia meritata».

Poche reti (2-1), ma sfida intensa. «È stato un bel derby. Complimenti anche all’Ambrì. Noi abbiamo vinto grazie a un gol che gli allenatori amano. C’è stato forecheck perfetto di Lammer, poi un disco in mezzo con Sannitz che è andato sulla porta ed è stato bravissimo nel superare Manzato».

Il lavoro sta dando i suoi frutti, la fiducia è in aumento. «Esatto. Il campionato è come una maratona. Ora abbiamo vinto il derby ma non risolto tutti i problemi, bisogna continuare ad insistere. Questo è sicuramente un altro passo avanti, ma potevamo concretizzare più occasioni ed essere più fluidi in zona difensiva. Sappiamo su cosa bisogna insistere, ma certo le vittorie aiutano sempre...».

Nel weekend ci sono Zurigo e Langnau. «Dal match di Zugo, perso ai rigori, abbiamo dimostrato di aver intrapreso la strada giusta. Il percorso è continuato e la scorsa settimana sono arrivate le prime vittorie. Adesso vogliamo andare avanti così».

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)