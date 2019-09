Cereda prova Plastino-Fischer, ma potrebbe confermare l'Ambrì di Berna

AMBRÌ - Tre partite, zero punti. Ma non tre bruttissime prestazioni. Convinto anzi che la squadra stia "girando" - pure se non al massimo - per la sfida di venerdì al Ginevra Luca Cereda potrebbe quindi confermare in blocco le linee già viste a Berna. Questo, almeno, è emerso dall'allenamento sostenuto giovedì dai biancoblù.

In attacco non ci sono praticamente dubbi: ancora assente Kostner (che non si è visto sul ghiaccio), il coach ticinese pare intenzionato a schierare i terzetti Hofer-Flynn-D'Agostini, Sabolic-Müller-Zwerger, Bianchi-Goi-Trisconi e Kneubuehler-Dal Pian-Incir. Qualche dubbio riguarda le coppie difensive, con Nick Plastino che si è mosso accanto a Jannik Fischer. Se l'allenatore leventinese rischierà Manzato, il 33enne canadese sarà della partita. Se, invece, punterà sul "sicuro" Hrachovina, allora il quartetto di stranieri sarà già completo.

keystone-sda.ch/ (PETER SCHNEIDER)