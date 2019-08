Ambrì tra le big d'Europa: scatta la Champions

MONACO - Ci siamo. Questa sera si metterà in moto la giostra della Champions League, alla quale anche l'Ambrì si è guadagnato il suo gettone grazie al quinto posto centrato nella regular season dello scorso anno. Sono dieci le new-entry per questa edizione, tra le quali naturalmente figura anche la squadra biancoblù. Essere tra le 32 big d'Europa – per un paesino di montagna che conta poche anime – dev'essere motivo di grandissimo orgoglio. L'ennesimo miracolo di un piccolo club che continua a fare salti mortali, tenendo il passo di un hockey sempre più esigente e che richiede sempre più sforzi dal punto di vista finanziario.

I leventinesi di Luca Cereda – che dovranno rinunciare agli infortunati di lungo corso Benjamin Conz, Igor Jelovac, Jiri Novotny e Dario Rohrbach – esordiranno questa sera affrontando alle 19.30 in trasferta il Red Bull Monaco, finalista della scorsa edizione di Champions (sconfitto in finale 3-1 dal Frölunda) e finalista nella DEL (battuti nella serie di finale 4-1 dall'Adler Mannheim). Qualsiasi sarà il risultato di questa partita, l'Ambrì dovrà immediatamente voltare pagina: sabato pomeriggio alle 15.30, infatti, i leventinesi torneranno in pista in terra svedese per affrontare il Färjestad.

Sono due i giocatori della squadra tedesca conosciuti alle nostre latitudini: Chris Bourque – autore a Lugano di 38 punti in 41 partite nella stagione 2010-11 – e Derek Roy (42 punti in 49 gare nel campionato 2015-16 a Berna). Entrambi sono alla loro prima stagione con il Red Bull Monaco.

La prima fase della competizione inizierà questa sera e si protrarrà fino al 16 ottobre. I gironi sono otto composti da quattro squadre ciascuno. Cinque le formazioni elvetiche al via, oltre all'Ambrì vi sono Berna, Zugo, Bienne e Losanna.

TiPress