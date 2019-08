Bienne su Berra per il dopo Hiller

BIENNE - Con il 37enne Jonas Hiller intenzionato ad appendere i pattini al chiodo al termine della prossima stagione, il Bienne non perde tempo e pensa al futuro. A questo proposito gli ambiziosi Seelanders hanno già formulato un'offerta a Reto Berra, il cui contratto col Friborgo arriverà in scadenza nel 2020.

La notizia, anticipata dal portale "Watson", è stata confermata da Martin Steinegger, ds del Bienne. A Reto Berra, portiere 32enne che in carriera ha maturato anche un'importante esperienza oltreoceano (dal 2013 al 2018 giocando in NHL e AHL), è stato proposto un contratto quadriennale. L'operazione andrà in porto? Una risposta è attesa in tempi brevi.