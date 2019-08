Ticino Rockets-Raiffeisen, avanti insieme: «Sostegno determinante»

BIASCA - Ticino Rockets-Raiffeisen: avanti insieme. Il club rivierasco ha comunicato di aver prolungato per altri tre anni la sua collaborazione con lo sponsor principale.

Ecco il comunicato del club:

L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets è orgoglioso di comunicare di aver prolungato la collaborazione con Raiffeisen, sponsor principale del Club, per ulteriori tre anni.

Sin dall’inizio del progetto, Raiffeisen ha sostenuto i nostri Ticino Rockets, fornendo un aiuto di fondamentale importanza e, con l’accordo appena raggiunto, contribuirà anche in futuro a consolidare la realtà ticinese in Swiss League.

Edy Pironaci e Jean Pierre Camathias, responsabili dell’area sponsoring in rappresentanza dell’associazione HC Biasca, si dichiarano molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Raiffeisen, che segna la continuazione di un rapporto di fiducia, ormai consolidato, iniziato nel 2016. Con la sottoscrizione di questa collaborazione s’intende dare slancio alla campagna sponsoring attualmente in piena attività e s’invitano pertanto le aziende interessate a mettersi in contatto con l’Hockey Club Biasca Ticino Rockets per trovare soluzioni adatte ad ogni possibilità.

Il Presidente dei Ticino Rockets Davide Mottis si rallegra della rinnovata collaborazione e ringrazia l’associazione HC Biasca che ha collaborato nelle trattative per il rinnovo: «Raiffeisen rappresenta per noi un partner fondamentale; sin dalla nascita dei Ticino Rockets ha creduto ed ha sostenuto in maniera determinante il progetto ed ora permette di proseguire in questo percorso di formazione e sviluppo dei giovani. Sono molto felice ed onorato di poter contare ancora su questa collaborazione».

Nell’ambito di questa collaborazione verrà organizzato il Raiffeisen Family Day, partita di campionato con entrata gratuita per tutti, completamente sponsorizzata da Raiffeisen.

L'appuntamento è per domenica 17 novembre alle ore 16.00, quando i Ticino Rockets sfideranno il Langenthal alla Raiffeisen BiascArena. Questo evento speciale dimostra la volontà del Club di essere sempre più vicini al proprio pubblico, anche grazie al sostegno di Raiffeisen.

La società dei Ticino Rockets ringrazia di cuore Raiffeisen per il prezioso supporto.