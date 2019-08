Rockets, staff tecnico completato

BIASCA - L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets ha reso noto con soddisfazione di aver trovato tre importantissime pedine che andranno a completare lo scacchiere del proprio staff tecnico per la stagione 2019/2020.

- Gregory Cantamessi, dopo aver ottenuto il master in allenamento e performance a Losanna e aver maturato delle esperienze in nordamerica e nel settore giovanile dell’HCAP, unitamente alla sua attività di preparatore del settore giovanile HCAP ricoprirà la figura di preparatore atletico dei Ticino Rockets per la prossima stagione.

- Virginia Franzoni e Nicola Moretti, entrambi diplomati alla SUPSI di Manno, completeranno lo staff medico occupandosi della parte di fisioterapia sportiva dei Ticino Rockets.

Conclusasi la ricerca di questi importanti profili per gli ingranaggi dei Ticino Rockets, lo staff tecnico è così al completo e pronto a tutti gli effetti per affrontare la quarta stagione in Swiss League.