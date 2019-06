Tosques, Bionda e Fritsche per un altro anno ai Rockets

BIASCA - Sta prendendo sempre più forma la squadra dei Ticino Rockets targata 2019-20. In questo senso la società rivierasca ha esteso i contratti degli attaccanti Giona Bionda e Jason Fritsche ed esercitato l'opzione di rinnovo con il difensore Sacha Tosques.

Ecco il comunicato emesso dai Rockets

"L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets comunica con soddisfazione di aver sottoscritto un accordo valido per la stagione 2019/2020 con gli attaccanti classe ‘97 Giona Bionda e Jason Fritsche e di aver esercitato l’opzione di rinnovo per la prossima stagione con il difensore classe ’94 Sacha Tosques.

Per Giona e Jason, dopo due stagioni in prestito dall’HCAP, si tratterà della terza stagione con la maglia dei Ticino Rockets, mentre per Sacha sarà la quarta stagione con i rivieraschi. Nella stagione di Swiss League 2018/2019 Jason ha disputato 38 partite mettendo a segno 11 punti (8 goal, 3 assist), mentre dal canto suo Giona ha fatto registrare 7 punti (2 goal, 5 assist) in 31 presenze, le stesse collezionate anche da Sacha.

La società biaschese è contenta di poter contare un anno in più su questi tre giocatori, che grazie al duro lavoro e alla grinta dimostrati in ogni occasione, porteranno sul ghiaccio l’esperienza maturata nelle ultime stagioni di Swiss League e saranno così un esempio per tutti i giovani della rosa dei Ticino Rockets.

Con gli ingaggi di Martikainen, Bionda e Fritsche e le conferme di Pagnamenta e Tosques, la rosa dei Ticino Rockets comincia a prendere forma e la società guarda con fiducia alla prossima stagione".

TiPress