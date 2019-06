Lugano & tifosi: insieme verso nuovi orizzonti

LUGANO - Nella giornata di oggi il Lugano ha emesso un comunicato concernente la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 di National League.

Di seguito i dettagli:

"L’Hockey Club Lugano ha lanciato la campagna abbonamenti 2019-2020. Gli oltre 5'200 abbonati della scorsa stagione hanno ricevuto oggi nelle loro bucalettere la documentazione per il rinnovo della tessera alla Cornèr Arena entro la fine del mese di luglio. I prezzi sono rimasti invariati in tutti i settori e comprendono le 25 partite della Regular Season, le gare della Post Season, le sfide della Swiss Cup e gli incontri amichevoli che la squadra guidata da Sami Kapanen disputerà ad agosto e ad inizio settembre.

Nell’odierno incontro informale con i media il responsabile marketing dell’HCL Marco Mantegazza ha voluto evidenziare l’idea di un nuovo percorso, di un nuovo itinerario, ispirato come già l’anno scorso dai valori identitari del club, sintetizzati nella sigla LVGA (Legame, Visione, Gruppo, Ambizione).

A salpare idealmente sarà un’imbarcazione vichinga pronta ad affrontare con onestà e determinazione un viaggio lungo in cui non mancheranno le avversità ma anche i momenti esaltanti. Sulla barca tutti i componenti del nuovo corso bianconero: gli armatori Vicky Mantegazza e Marco Werder, il capitano Hnat Domenichelli, il timoniere Sami Kapanen, l’equipaggio con i giocatori, lo staff e i collaboratori di ogni settore del club.

Durante la stagione in Tribuna Ovest nasceranno le basi di quella che nel tempo diventerà una ricca galleria dedicata ai giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’HCL: una Hall of Fame impressa sulle mura della Cornèr Arena. Nell’ambito del progetto Legends è inoltre previsto di ospitare alcune tra le più prestigiose leggende del club per rivivere con loro momenti memorabili.

Confermate le partite speciali, a tema: la Ladies Night, la College Night, la serata After Work per le aziende, l’Academy Match per la Sezione Giovanile e le partite dedicate ai tifosi provenienti dalla Svizzera Tedesca e dalla Romandia.

Dopo l’ultimo campionato, tribolato sul piano sportivo ma positivo per l’affluenza e la fedeltà dei tifosi accorsi sempre numerosi in pista, l’HCL convoca così la famiglia bianconera per tracciare una nuova rotta, fiducioso che l’entusiasmo generato dai nuovi volti presentati nelle ultime settimane possa trovare conferma nei numeri della campagna abbonamenti".

