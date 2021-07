La fiducia di un popolo che vuole “portarla a casa”

LONDRA - “It’s coming home!” è il coro che tutto il popolo inglese sta intonando per le strade. Un paese intero ripone la sua fiducia nel principale artefice della rivalsa dei Tre Leoni: Gareth Southgate.

Questa popolare canzone fu scritta nel 1996, per sostenere la nazionale nell’Europeo casalingo di quell’anno. Tutto sommato non portò bene alla squadra, ma soprattutto non portò bene a Southgate, all’epoca giocatore, che sbagliò clamorosamente il rigore decisivo contro la Germania in semifinale.

Gareth ebbe una modesta carriera da calciatore, durante la quale si impegnò in vari ruoli nella metà campo difensiva. Iniziò nel Crystal Palace, poi giocò nell’Aston Villa e nel Middlesbrough. Si garantì un posto stabile anche con la nazionale britannica tra gli anni ’90 e 2000, partecipando a due Europei e un Mondiale e collezionando 57 presenze e 2 reti.

Ma è nel ruolo di allenatore che Southgate ha cominciato a raccogliere consensi e diventare un autentico idolo in patria. Dopo aver debuttato sempre nel Middlesbrough subito dopo il ritiro, quando all’epoca non aveva nemmeno la licenza per allenare, è stato poi richiamato dalla FA per prendersi cura della Under 21.

In seguito allo scandalo di corruzione del calcio inglese nel 2016, che investì anche l’allora selezionatore Sam Allardyce, Southgate è stato scelto come allenatore ad interim, anche se inizialmente non aveva intenzione di rimanere alla guida della nazionale maggiore. Tuttavia, dopo grandi risultati e le pressioni della Federazione, si è sentito in dovere di prendere il fardello, riportando i Tre Leoni ai loro antichi splendori. E ora avrà la possibilità di guidare i suoi alla prima grande finale da quella del Mondiale del 1966. «Il mio lavoro è permettere alle persone di sognare. Rendere possibile l’impossibile».

Per capire quanto Southgate sia apprezzato basta pensare come, nel 2019, in seguito al grande Mondiale disputato dai suoi, sia stato insignito dell’onorificenza dell’Ordine dell’Impero Britannico dal Principe Carlo.

keystone-sda.ch (Mike Egerton)