Marko Basic giocherà nel Lugano U21

«Conosco Marko perché anch’io ho lavorato al Grasshopper, è stato capitano della prima squadra – spiega il direttore tecnico dell’Academy dell’FC Lugano Roman Hangarter -. Lo stimo tanto come persona, oltre che come calciatore. Ha un’età in cui è giusto che debba riflettere sul suo futuro. Ha firmato un contratto come giocatore ma per me lui rappresenta anche un investimento a livello di risorse umane. Il suo profilo di uomo e di leader ne fanno un potenziale ottimo allenatore. Nei prossimi anni avrò modo di seguirlo e di accompagnarlo come istruttore. Sarà un punto di riferimento per la squadra e un grande aiuto per i nostri giovani nel loro processo di crescita».”