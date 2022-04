Seconda vita per le divise del Mendrisio Basket

MENDRISIO - Come di consueto, prima che la stagione agonistica riprenda a pieno regime, è necessario effettuare un controllo generale di tutto il materiale a disposizione delle varie categorie. Così ad inizio settembre 2021, il Comitato del Mendrisio Basket ha potuto constatare che buona parte degli armadi a sua disposizione erano occupati da: vecchie divise, t-shirt, tute, asciugamani e gadget vari. Tutto quanto ormai caduto in disuso.

Ma cosa farne di tutto questo materiale ancora in buono stato ma non più utilizzato? All’unanimità il comitato biancorosso ha deciso di cercare un'associazione a cui donarlo, così da potergli dare una seconda vita e al tempo stesso aiutando qualcuno.

Dopo attente valutazioni la scelta è ricaduta sull’associazione AADO Togo di Balerna che, da 25 anni, è attiva con svariati progetti riguardanti l’aiuto e lo sviluppo in favore principalmente dei giovani togolesi. I membri di quest’associazione sono tutti volontari e periodicamente si recano in loco per poter partecipare di persona allo sviluppo di questi progetti per poter constatare quali problematiche necessitino urgentemente di sostegno.

Nonostante il basket in Togo sia praticamente sconosciuto, i volontari che hanno risposto alla proposta del Mendrisio Basket si sono dimostrati sin da subito molto interessarti. Questo perché a Tabligbo (città di circa 14'000 abitanti) nel 2012 è stata fondata l’AS HOPE società che permette ad un centinaio di giovani (tra cui molte ragazze) di tutte le età di potersi avvicinare e praticare il calcio. Filosofia pressoché identica a quella della società di Mendrisio che da oltre 40 anni lo fa con il basket.

Così, a inizio dicembre 2021 è stata organizzata la consegna di tutto il materiale inutilizzato con uno dei volontari di AADO Togo. Per queste associazioni trovare gratuitamente del materiale in buono stato è davvero fondamentale, ma ancor più importante è la raccolta di fondi per le spese di spedizione. Infatti solamente una parte del materiale donato dalla società momò è arrivato a destinazione, il resto arriverà appena sarà possibile coprire tutti i costi.

Il Mendrisio Basket esorta tutti coloro interessati a sostenere questa realtà a prendere contatto con:

Associazione Amici dell’Oasi-Togo

Via San Gottardo 40a

6828 Balerna

Oppure con: Vella Fiorenzo fvella@bluewin.ch – 079 444 54 24

Mendrisio Basket