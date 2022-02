Lugano & Coppa Svizzera: «Non sarà un match normale»

LUGANO - Nella serata di domani (10 febbraio), il Lugano farà visita al Thun per disputare il match valido per i quarti di finale di Coppa Svizzera (ore 18.30). «Per questo match non possiamo purtroppo contare su alcuni giocatori importanti», sono state le parole di mister Croci-Torti nella conferenza stampa pre-partita. «Oltre ai già noti difensori, andranno valutate anche le condizioni di Bottani. Per prendere decisioni sia a livello di uomini sia sul piano tattico aspettiamo di effettuare l'ultimo allenamento. Si gioca ogni quattro giorni, penso sia normale essere flessibili, ma dobbiamo rimanere concentrati. Domani più che la tattica, la tecnica e la condizione fisica conterà l’aspetto mentale».

I bernesi occupano la quarta piazza della graduatoria di Challenge League (30 punti), cinque lunghezze in meno della capolista Vaduz (35). «Non sarà un match normale e ho cercato di farlo capire alla squadra. La storia dei nostri avversari vuole che questo sia uno scontro diverso dagli altri, non possiamo nasconderci. Siamo consapevoli di quante insidie possa presentare una partita del genere e di quanto abbiamo sofferto a Neuchâtel. Oltre a questo abbiamo potuto notare che già il Grasshoppers e il Servette ci hanno lasciato le penne a Thun. Non sottovaluteremo di certo i nostri avversari e su quel terreno abbiamo sempre faticato. Quasi tutti gli effettivi del Thun hanno giocato in Super League nella loro carriera, da Gerndt a Sutter, passando per Castroman, Karlen, Bürki e potrei andare avanti ancora. Affrontiamo una squadra tosta e abbiamo lo statuto dei favoriti, ma sappiamo che dobbiamo avere la testa di chi è conscio di quale guerra andrà a combattere».

Vista l'emergenza in difesa, possiamo aspettarci un debutto di Rüegg dal primo minuto? «Se la situazione sarà questa è probabile che Kevin scendi in campo in qualità di titolare. Attualmente abbiamo pochi difensori centrali e qualcosa dovremo inventarci, ma sappiamo che chi giocherà al posto degli assenti potrà disputare una grande la partita. Per me sarà importante il modo in cui andremo ad aggredirli, sono comunque una squadra di Challenge League e dobbiamo cercare di fargli male il più possibile».

Nel pomeriggio di domenica i bianconeri saranno invece di scena al Letzigrund di Zurigo, per l'incontro della 22esima giornata di Super League).

La formazione ticinese occupa la quarta posizione in classifica (33 punti), tre lunghezze di ritardo dallo Young Boys (36) e cinque di vantaggio sul Servette (28).