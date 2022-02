Lugano maturo per... sognare in grande

LUGANO - Non è stato facile ma, per classifica e soprattutto morale, è stato importantissimo.

Contro il Lucerna il Lugano - un Lugano che in campionato non vinceva da due mesi (la sosta ovviamente ha pesato) - si giocava tantissimo. Non fare tre punti contro un rivale in enorme difficoltà, una squadra ancora a secco di successi in trasferta in questa stagione, sarebbe stato un mezzo disastro. Ben consci di questo, i bianconeri hanno affrontato la sfida con il giusto carattere e la giusta determinazione. E questo, la cosiddetta entrata in materia, ha pagato. Il primo tempo è infatti stato azzannato, quasi dominato, da Sabbatini e soci, passati con Lavanchy e in totale controllo. Poi il gol di Drager, a un soffio dall’intervallo, ha cambiato tutto, riportando un equilibrio scomodo. Proprio nelle difficoltà, costretto ad accelerare per infilzare un avversario ben messo in campo ed estremamente compatto, il Lugano ha in ogni caso saputo mostrare la sua grandezza. Spinto dai cambi decisi da Croci-Torti (che hanno aumentato la differenza con il Lucerna) e in grado di premere fino agli ultimissimi minuti, ha infatti legittimato la sua posizione in classifica e le sue ambizioni. Prima di tutto, però, ha dimostrato di aver mantenuto quella mentalità vincente che in autunno gli aveva permesso di sprintare. E questo, a una manciata di giorni dalla sfida di Thun, è forse l’aspetto più importante di tutti.

Già perché, pur pesante per il campionato, l’incrocio con gli svizzerocentrali era prima di tutto una prova generale per la recita della Stockhorn Arena. Ritrovare convinzione e avere indicazioni positive dai “nuovi” era quanto serviva ai bianconeri per presentarsi carichi e convinti a un match dal valore grandissimo. Per lavorare sereni in vista di uno degli appuntamenti cruciali della stagione. Lasciando da parte gli esperimenti, in questi giorni in Crus potrà quindi preparare con il sorriso sulle labbra un incontro nel quale i suoi, proprio come accaduto contro il Lucerna, scenderanno in campo da favoriti, saranno quasi obbligati a vincere e si troveranno di fronte un avversario che probabilmente giocherà di rimessa. Come risolvere la questione, però, i ticinesi hanno dimostrato di saperlo fare…

Ti-press (Alessandro Crinari)