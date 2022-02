Esordio amarissimo per Cabral: la Lazio espugna Firenze 3-0

FIRENZE - Esordio sfortunato per l'ormai ex bomber del Basilea Cabral, alla sua prima apparizione in Serie A con la Fiorentina. Subito schierato titolare dal tecnico Vincenzo Italiano, la punta brasiliana non è riuscita a incidere.

La sua squadra, impegnata davanti ai propri tifosi, è stata seccamente sconfitta per 3-0 dalla Lazio. Tutte le reti sono cadute nel secondo tempo: decisivi Milinkovic-Savic, Immobile e l'autogol di Biraghi.

Grazie a questa affermazione il team di Maurizio Sarri ha agganciato la Roma al sesto posto.

keystone-sda.ch (CLAUDIO GIOVANNINI)