Croci-Torti è pronto: «La loro rosa non merita la classifica attuale»

LUGANO - Nel pomeriggio di domenica il Lugano accoglierà il Lucerna (ore 16.30), in occasione della gara valida per il 20esimo turno di Super League.

Per l'occasione coach Mattia Croci-Torti potrà nuovamente contare sia sui servigi di Sabbatini sia su quelli di Custodio... «Fortunatamente torneranno a disposizione dopo la squalifica», sono state le parole del tecnico bianconero nella conferenza stampa pre-partita. «Sono due elementi molto importanti a livello tecnico, tattico ma soprattutto sul piano della personalità. Ne hanno tantissima e anche a Berna - in molti frangenti - si è notata la loro assenza. Per quanto riguarda gli infortunati invece abbiamo recuperato Maric e Facchinetti. Dal canto suo Guidotti dovrà purtroppo sottoporsi a un intervento chirurgico martedì, Amoura sarà assente per diverse settimane, mentre mi auguro di poter recuperare in extremis Aliseda. Il nuovo arrivato Rüegg? Kevin si è sempre allenato con il Verona, evidentemente gli mancano ritmo e minuti agonistici. Per noi sarebbe già importante poterlo avere in panchina, dipenderà tutto dal tesseramento».

La formazione ticinese occupa momentaneamente la quarta piazza in classifica con 30 punti, mentre gli avversari di giornata sono ultimi

«La sfida di domenica è delicata, poiché sono dell'idea che - considerando il reparto offensivo - il Lucerna sia la seconda squadra più forte del campionato. In attacco Sorgic, Schürpf, Ugrinic, Ndenge, Tasar, Campo e Abubakar sono elementi che possono mettere sempre chiunque in difficoltà. Nel girone d'andata non ha funzionato qualcosa in difesa, ma in queste settimane hanno messo sotto contratto tre difensori interessanti, ovvero Dräger, Simani - uomo fidato di Frick - e Izmirlioglu. Onestamente la loro rosa non merita la classifica attuale ed è per questo motivo che non possiamo abbassare la guardia, altrimenti rischiamo di farci male. Dobbiamo riportare in campo l’atteggiamento visto a Berna e durante gli allenamenti di questa settimana».

Il nuovo tecnico degli svizzero centrali è Mario Frick, una novità in Super League... «Ha dimostrato di essere un allenatore capace di mettere in campo più varianti nel suo modo di giocare e per questo la sfida sarà ancora più delicata. Non possiamo permetterci di trascurare nemmeno un dettaglio. Settimana scorsa con una squadra piena di giovani in campo, si sono dimostrati aggressivi e hanno messo pressione al Basilea fin dal primo minuto. Un complesso schierato con un rombo straoffensivo con due attaccanti, un numero dieci e giocando costantemente palloni in verticale».

Ti-press (Samuel Golay)