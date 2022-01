L'Inghilterra invita la Svizzera a Wembley

BERNA - La Nazionale di Murat Yakin inizierà il 2022, anno dei Mondiali in Qatar, con due partite amichevoli a fine marzo. Sabato 26 marzo la squadra rossocrociata affronterà su invito l’Inghilterra allo stadio Wembley di Londra (18.30). Tre giorni più tardi la Nati ospiterà il Kosovo al Letzigrund di Zurigo (orario ancora da definire).

La Svizzera e l’Inghilterra si affrontano per la prima volta dopo la sfida valida per la Final 4 della UEFA Nations League 2019 a Guimarães (0-0 dopo i supplementari, 6-5 per l’Inghilterra ai calci di rigore). Si tratta del trentunesimo incontro tra le due nazionali. L’Inghilterra, attualmente quarta nel ranking mondiale, è stata condotta da Gareth Southgate, in carica da settembre 2016, in semifinale della Coppa del Mondo 2018 e in finale dell’Europeo 2020.

La partita contro il Kosovo, membro FIFA dal 2014, sarà la prima nella storia dell’Associazione Svizzera. I dettagli riguardanti la prevendita dei biglietti per la prima partita casalinga dell’anno, in programma martedì 29 marzo 2022, saranno comunicati non appena possibile.

Per poter affrontare le prime due partite internazionali dell’anno nelle migliori condizioni climatiche e infrastrutturali possibili, la Nati pianifica di svolgere la preparazione a partire da lunedì 21 marzo a Marbella nel sud della Spagna. Il tutto tendendo sotto osservazione l'evolversi della situazione pandemica.

Freshfocus/archivio