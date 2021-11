Giovanni Sio torna al Sion

SION - Giovanni Sio fa il suo ritorno a Sion. Il 32enne attaccante franco-ivoriano, svincolato dopo l'ultima avventura ai turchi del Genclerbirligi, ha firmato con i vallesani fino al 2023.

Ai biancorossi aveva già militato dal 2010 al 2012 lasciando uno splendido ricordo (21 gol in 58 partite). In seguito ha giocato per diverse stagioni in Bundesliga, Ligue 1 e pure al Basilea, dove ha vinto due campionati.

Freshfocus/archivio