Troppa Fiorentina per il Milan

FIRENZE - Il Milan ha perso la sua imbattibilità stagionale in campionato. Nella tredicesima giornata di Serie A il Diavolo è infatti caduto 4-3 all’Artemio Franchi di Firenze.

Via il cappello davanti a una Fiorentina coraggiosa e micidiale, che con Duncan e Saponara è riuscita a chiudere il primo tempo in doppio vantaggio. Tutti, nella ripresa, attendevano la grande reazione rossonera; è invece arrivato il gol di Vlahovic, che al 60’ ha siglato il 3-0. Solo a quel punto il Diavolo ha cominciato a graffiare e… a sperare. Merito soprattutto di Ibrahimovic il quale, in 5’ (62’ e 67’), ha riaperto la contesa. I Viola non si sono però fatti prendere dal panico e, ancora con Vlahovic, all’86’ hanno trovato il gol della sicurezza, quello che ha reso ininfluente l’autorete di Venuti (96’).

keystone-sda.ch (Massimo Paolone)