La Juventus beffa la Fiorentina nel recupero

TORINO - Nelle prime sfide del sabato - valide per il 12esimo turno di Serie A - da registrare i tre punti conquistati da Juventus e Spezia.

La Vecchia Signora si è imposta fra le mura amiche contro la Fiorentina, in virtù della marcatura di Cuadrado al 91'. Qualche ora prima invece, i cugini del Torino si erano fatti sopraffare dallo Spezia in trasferta con lo stesso punteggio. Per la cronaca Sala ha regalato la vittoria ai padroni di casa al 58'.

Grazie a questo successo la Juve (18 punti) ha agganciato in classifica proprio gli avversari di giornata (18) e la Lazio (18), con i biancocelesti che devono però ancora scendere in campo. Dal canto suo il Torino resta in 13esima posizione (14), mentre lo Spezia sale al 14esimo rango (11).

