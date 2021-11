Ecco le scelte di Lustrinelli

L’allenatore della Nazionale Under 21 Mauro Lustrinelli si affiderà a un gruppo pressoché invariato per le prossime partite valide per la qualificazione agli Europei, contro la Moldavia venerdì 12 novembre (ore 18.30 a Thun) e contro il Galles a Newport, in programma martedì 16 novembre (ore 17.00).

Ad eccezione di Leonidas Stergiou (infortunato) e Noah Okafor (Nazionale A) tutti i giocatori convocati lo scorso ottobre sono stati nuovamente selezionati per i prossimi impegni. Al loro posto sono stati selezionati Nicolas Vouilloz (Servette) e Christopher Lungoyi (Lugano). Presente anche un altro bianconero: il portiere Saipi.

«Vogliamo proseguire l’ottimo percorso intrapreso verso gli Europei nel segno della continuità. L'obiettivo per le ultime due partite dell'anno è chiaro: vogliamo due vittorie», le parole di Mauro Lustrinelli.

La "Nati del futuro" è attualmente leader del gruppo E delle qualificazioni verso l’Europeo, con dieci punti in quattro partite.

U21: Aufgebot / Sélection / Convocazione



🇨🇭🆚 🇲🇩

📆 12.11 🕘 18:30

🏟️ Stockhorn Arena, Thun

🎟️ https://t.co/LvDlnGCgvt (Keine Abendkasse / Caisses du stade fermées / Biglietterie chiuse)



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🆚🇨🇭

📆 16.11 🕘 17:00 CET

🏟️ Newport



ℹ️ 👉 https://t.co/AeHvUVv9wn#mission21 pic.twitter.com/QPAYgunjgf — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 5, 2021

