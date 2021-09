Pari rocambolesco tra Inter e Atalanta

MILANO - Una buona Inter, grintosa, ispirata ma anche imprecisa, si è fatta fermare sul 2-2 dall’Atalanta nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Costretta a vincere per tenere il passo del Milan, ora primo della classifica, la Beneamata è stata caparbia e volenterosa. Nonostante il carattere (e le qualità) non ha in ogni caso saputo risolvere il rebus proposto della Dea, anch’essa determinata e scontenta.

Avanti con Lautaro Martinez, gli uomini di Simone Inzaghi si sono visti riprendere, prima dell’intervallo, dalle reti di Malinovskyi e Toloi. Riusciti ad alzare il livello, nella ripresa hanno pareggiato con Dzeko e, all’85’, hanno avuto la possibilità di scappare. Dimarco ha però fallito un rigore, centrando la traversa. Emozioni finite? Per nulla: 3’ dopo sono stati gli orobici a recriminare dopo che, via Var, l’arbitro Maresca ha annullato un gol a Piccoli.

Pari e patta. Non malissimo per entrambi, comunque, tenendo conto del livello del match e del fatto che era il terzo in una settimana...

Il sabato di Serie A si è chiuso con il pirotecnico 3-3 tra Genoa e Verona. In doppio vantaggio fino al 76’ (Simeone e, su rigore, Barak), gli Scaligeri si sono incredibilmente fatti ribaltare, in 10’, dal Grifone, arrembante grazie alla doppietta di Criscito (il primo dagli undici metri) e a Destro. Il punto del definitivo pari lo ha realizzato Kalinic al 91’.

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)