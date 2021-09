Il Ronaldo che non t’aspetti: «Sì alla Superlega»

VALLADOLID - "La Superlega è il male del calcio e alla UEFA vivono i buoni". Questo, quando il nuovo progetto è stato (maldestramente) presentato, hanno fatto credere i dirigenti di Nyon. Tra pressioni dei tifosi e minacce di esclusioni, il nuovo torneo non ha visto la luce e, anzi, ha ricevuto grandi critiche, rendendo forte la posizione di Ceferin e soci.

A favore di un calcio d’élite, osteggiato da molti, si è invece espresso Luis Nazario da Lima, il primo Ronaldo capace di entusiasmare gli appassionati, il quale, da simbolo e dirigente, ha votato a favore di un torneo tra big.

«In linea di principio non è una cattiva idea - ha sottolineato il brasiliano, ora presidente del Real Valladolid - Tutti vogliono vedere match vibranti; vogliono vedere il Real Madrid sfidare Milan, Inter, Manchester City, Paris Saint Germain o avversarie di questo calibro. E vogliono farlo sempre, senza dover aspettare un quarto o una semifinale di Champions. Ci sono stati grandi proteste, forse perché l’idea non è stata spiegata bene. O forse perché è stata concepita in modo sbagliato. Ma credo che il progetto abbia potenziale. Dobbiamo migliorare il prodotto: in futuro ci saranno di sicuro novità per club e tifosi».

