Croci-Torti e il suo Lugano: 90' di sostanza...

LUGANO - Il Lugano ha colto un punto preziosissimo contro il Basilea, squadra che non ha ancora perso in Super League e capace in questo avvio di stagione d'infilare in media tre gol a match.

In attesa del nuovo allenatore – che dovrebbe insediarsi in panchina molto presto – Mattia Croci-Torti e Carlo “Cao” Ortelli hanno dunque trovato gli argomenti giusti per motivare un gruppo ancora un po' scosso dall'allontanamento (inaspettato) di Abel Braga. Contro i renani il duo tutto ticinese ha deciso di titolarizzare Maric e di schierare Osigwe tra i pali al posto dell'infortunato Baumann. Proprio un'esitazione del portiere dei bianconeri in uscita – sugli sviluppi di un corner – ha consentito a bomber Cabral, all'ottavo gol in stagione, di portare in avanti i rossoblù. I ticinesi, bravi a non perdere il filo del discorso, hanno tuttavia impattato la contesa al 59' con Abubakar. Servito con precisione da Sabbatini, il 24enne ex Kriens – liberissimo nel cuore dell'area renana – ha trafitto Lindner con una perfetta incornata.

La nota stonata del pomeriggio di Cornaredo – iniziato con i ringraziamenti ad Angelo Renzetti per i suoi undici anni da presidente – è stata senza dubbio l'infortunio occorso a Mattia Bottani, la cui entità sarà più chiara in seguito a ulteriori accertamenti. Il ticinese ha dovuto abbandonare il campo all'11' sostituito da Guidotti.

Sesto in classifica con sette punti in cinque gare, il Lugano è dunque tornato a sorridere dopo il ko di due settimane fa patito contro il Sion. Ora testa alla Coppa Svizzera (venerdì a Neuchâtel) e poi sarà di nuovo tempo di campionato: giovedì 23 settembre a Cornaredo arriverà il Grasshopper...

Ti-press (Samuel Golay)