Braga deluso: «Proprio non me l'aspettavo»

LUGANO - Un fulmine a ciel sereno. L'esonero di Abel Braga non era certo atteso visto il buon inizio di campionato del Lugano. Ma tant'è, questa mattina il club bianconero ha annunciato il cambio di guida tecnica, accelerando di fatto l'inizio del nuovo corso.

Nel giorno del suo 69esimo compleanno, il Mister brasiliano ha dunque ricevuto una notizia difficilissima da digerire. «Sono deluso perché proprio non me lo aspettavo - ha commentato Braga ai microfoni della RSI - Da una parte capisco la scelta, ma allo stesso tempo non la accetto. Hanno il diritto di farlo, il calcio va così... ma nel profondo non riesco proprio a comprendere i motivi di questa decisione. Mi dispiace molto, perché penso che non fosse il momento giusto».

Ti-press (Alessandro Crinari)