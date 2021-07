Lugano: primo giro in giostra di una stagione delicatissima (anche fuori dal campo)

LUGANO - Il pallone della Super League tornerà a rotolare nel fine settimana con le partite del primo turno.

Il Lugano di Abel Braga scenderà in campo domenica nell’insolito orario delle 14.15: a Cornaredo arriverà lo Zurigo del tedesco André Breitenreiter, giunto sulle rive della Limmat in sostituzione di Massimo Rizzo. Al Letzigrund, tra gli altri, sono arrivati l’ex Lugano Adrìan Guerrero e soprattutto il capocannoniere della scorsa Challenge League Rordrigo Pollero, autore di 19 reti in 33 gare con lo Sciaffusa.

Dal canto suo il Lugano inizierà il nuovo campionato con qualche certezza ma anche con molte incognite. Se per il tecnico brasiliano parlano il curriculum e quella voglia "matta" di lasciare il segno anche nel nostro campionato, la rosa a sua disposizione è tutt’altro che completa. Le partenze dei titolari Kecskés, Gerndt e del già citato Guerrero pesano come macigni. D'altro canto i vari Sabbatini, Maric, Lavanchy e Custodio - zoccolo duro della squadra ticinese - sono rimasti e sarà su di loro che il Mister potrà affidarsi per costruirci attorno il suo mosaico.

Restando al mercato nelle prossime settimane dovrebbe lasciare Lugano anche Lovric, sul quale nelle ultime ore si è fatto vivo il Sassuolo. Renzetti spera di poter monetizzare al massimo con la cessione del 23enne per poi regalare qualche freccia in più al tecnico 68enne.

Obiettivi? Difficile (se non impossibile...) parlarne a metà luglio, in una stagione che sarà ancora fortemente influenzata dalla pandemia. Una stagione attorno alla quale si disputeranno altre partite molto importanti per il futuro del club: quella del polo sportivo e quella - in corso ormai da anni - della vendita della società. Prepariamoci dunque a un'annata ricca di passione...

Ti-press (Samuel Golay)