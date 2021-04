Un cane salta in pista, supera tutte... e "vince" la gara

UTAH - Curiosità: la gara della staffetta femminile 4x200m - disputatasi nello Utah, in occasione di un meeting di atletica leggera - ha visto come protagonista niente meno che un cane.

Come si può vedere nel video in fondo al testo - pubblicato su Twitter - il quattro zampe è saltato in pista poco prima dell'ultimo passaggio del testimone e ha superato lungo il percorso ogni avversaria, tagliando il traguardo prima di tutte loro.

Stando al cronometro avrebbe percorso 100m in poco meno di 10,5 secondi. Ricordiamo che il record del mondo in questa disciplina è stato stabilito nel 2009 a Berlino da Husain Bolt (9,58).

What a race finish! 🐕‍🦺🏃‍♀️



Holly the dog escaped her owners to fly past the frontrunners during this high school relay event in Utah.



She clocked 10.5 seconds for the final 100m - only one second behind Usain Bolt’s record! https://t.co/6TmuF1wX5q pic.twitter.com/BqqqCXJ2F5