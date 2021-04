Nuovo attacco di Ceferin ad Agnelli

NYON - La Superlega continua a creare polemiche e le dichiarazioni, spesso al vetriolo, non si fermano. Aleksander Ceferin ha attaccato nuovamente Andrea Agnelli, con cui il rapporto è ormai insanabile. «Io troppo ingenuo con Agnelli? Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è meglio essere ingenuo piuttosto che bugiardo. In futuro parleremo di calcio, ma nelle riunioni sceglierò chi far sedere vicino a me», le sue parole rilasciate al media sloveno 24 Ur.

Il numero 1 dell'Uefa ha di nuovo spiegato quanto accaduto sottolineando il comportamento scorretto tenuto dal presidente della Juventus: «Sabato ho ricevuto chiamate da cinque dei dodici club, mi hanno detto che avrebbero firmato. Allora ho subito telefonato ad Agnelli e mi ha detto che non era vero, che erano invenzioni. Gli ho detto che se era così avremmo potuto uscire con una dichiarazione pubblica. Mi ha detto: "Perfetto, prepara una bozza". Quando l'ha letta ha detto che non gli piaceva molto la bozza, che l'avrebbe cambiata un po' e mi avrebbe richiamato. Ma non ha più chiamato e ha spento il telefono».

C'è anche chi ha ventilato l'ipotesi di una possibile squalifica immediata affibbiata al Real Madrid... I Blancos di Zidane si sono qualificati per la semifinale di Champions League contro il Chelsea. Una sfida a rischio? «Il punto è che la stagione è già iniziata e le televisioni chiederebbero danni se non la giocassimo. Quindi c’è una possibilità relativamente piccola che questa gara non venga giocata la prossima settimana».

