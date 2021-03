«Siamo tutti delusi. Ora non bisogna andare in panico»

LUGANO - In seguito alla sconfitta interna, maturata questo pomeriggio a Cornaredo contro lo Zurigo (0-1), il Lugano è stato scavalcato proprio dai tigurini in classifica.

I bianconeri, al secondo stop casalingo consecutivo, occupano l'ottava piazza con 30 punti, cinque lunghezze di vantaggio sul Sion penultimo (25). «Siamo tutti delusi», ha analizzato Maurizio Jacobacci al termine dell'incontro. «Speravamo veramente di vincerla e sono dell'idea che avremmo dovuto almeno pareggiarla. Nel primo tempo ci siamo creati tre belle occasioni, bisognava segnare e invece abbiamo incassato una rete che non avremmo dovuto prendere. Poi, nella ripresa lo Zurigo si è chiuso e noi non siamo stati abbastanza bravi per metterli in difficoltà. Alcune possibilità le abbiamo avute, ma né Bottani né Maric sono stati fortunati nelle loro conclusioni. Il rammarico è grande perché avremmo potuto prendere una bella boccata d’ossigeno, ma non siamo stati abbastanza bravi. Ardaiz? Non ho voluto rischiarlo prima, poiché eravamo in troppi davanti e nessuno in campo per mettere le palle in area. Dobbiamo crescere nei cross sotto porta dove oggi siamo mancati, così come nei tiri da fuori. Le possibilità però ci sono...».

Ancora una volta la squadra è passata in svantaggio e non è stata in grado di girare la partita. «Lo Zurigo si è chiuso fin dall'inizio, sperando in un errore nostro. Noi invece non riuscivamo a impostare bene le azioni, eravamo forse troppo lenti nella costruzione del gioco, ma spazi non ce n'erano. La nostra idea era quella di essere pericolosi fin dalle prime battute di gioco. Ora non bisogna andare in panico, domenica andiamo a Vaduz e non sarà un incontro semplice. Anche loro si chiuderanno e ne verrà fuori l’ennesima battaglia».

keystone-sda.ch (Elia Bianchi)