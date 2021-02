Lucerna che beffa: il Vaduz pareggia al 93'

VADUZ - Il recupero di Super League fra Vaduz e Lucerna è terminato in parità con la formazione del Liechtenstein che ha trovato l'1-1 finale all'ultimo respiro (93').

Per gli svizzero centrali Schaub (24') aveva aperto le danze e quando sembrava ormai fatta, Di Giusto ha realizzato l'insperato pareggio a tempo scaduto.

In classifica il Lucerna ha agganciato il Losanna in settima posizione (24 punti), due lunghezze in più del Sion (22) e cinque in più del fanalino di coda Vaduz (19).

