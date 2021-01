LOSANNA - Il Losanna ha reso noto che l'attaccante ticinese Simone Rapp è libero di cercarsi una nuova squadra.

Di proprietà del club romando dal 2018, il 28enne ha giocato in prestito prima a San Gallo e poi a Thun. Questa stagione non è mai sceso in campo, tanto da spingere le parti a optare per questa soluzione.